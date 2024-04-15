Лемишенко Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Лемишенко Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лемишенко Семен Андреевич
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LF-5?i=443&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1842