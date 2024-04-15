Лемишенко Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемишенко Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Лемишенко Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемишенко Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лемишенко Семен Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LF-5?i=443&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1842
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