Старовойтов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старовойтова (Старовойтова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Старовойтова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Николай I Николаевич

Мать ребёнка: Старовойтова Людмила

Рождение ребёнка
10.04.1984

Сын: Старовойтов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Старовойтова Людмила

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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