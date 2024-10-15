Старовойтов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старовойтова (Старовойтова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Старовойтова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Николай I Николаевич
Мать ребёнка: Старовойтова Людмила
Рождение ребёнка
10.04.1984
Сын: Старовойтов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Старовойтова Людмила
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край