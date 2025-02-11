Курышева Анна Дмитриева
женский, родилась 1826
умерла 04.03.1872, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Супруги
Курышев Фёдор Степанов1825 г.р.
Дети
(Курышева) Прасковья Фёдорова1844 г.р.
Курышев Василий Фёдоров1852 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Курышева) Прасковья Фёдорова
Отец ребёнка: Курышев Фёдор Степанов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Курышев Фёдор Степанов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Курышева) Акулина Фёдорова
Отец ребёнка: Курышев Фёдор Степанов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Курышева) Василиса Фёдорова
Отец ребёнка: Курышев Фёдор Степанов
Место жительства
1857
Смерть
04.03.1872