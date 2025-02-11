Курышева Анна Дмитриева 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Курышева Анна Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826

умерла 04.03.1872, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Супруги
Курышев Фёдор Степанов1825 г.р.
Дети
(Курышева) Прасковья Фёдорова1844 г.р.
Курышев Василий Фёдоров1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курышев Фёдор Степанов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Курышева) Прасковья Фёдорова

Отец ребёнка: Курышев Фёдор Степанов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1852

Сын: Курышев Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Курышев Фёдор Степанов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Курышева) Акулина Фёдорова

Отец ребёнка: Курышев Фёдор Степанов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Курышева) Василиса Фёдорова

Отец ребёнка: Курышев Фёдор Степанов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

10 семья

Смерть
04.03.1872
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

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