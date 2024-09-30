Пюккёнен (Олонен) Мария Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
10.11.1855
Дочь: Олонен (Пюккёнен) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Абрамович
Рождение ребёнка
29.04.1858
Дочь: Виролайнен (Пюккёнен) Катарина Адамовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Абрамович
Рождение ребёнка
14.09.1865
Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Абрамович
Смерть
Неизвестно