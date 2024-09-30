Пюккёнен (Олонен) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюккёнен (Олонен) Мария Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Муж: Пюккёнен Адам Абрамович

Рождение ребёнка
10.11.1855

Дочь: Олонен (Пюккёнен) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Абрамович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1858

Дочь: Виролайнен (Пюккёнен) Катарина Адамовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Абрамович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1865

Сын: Пюккёнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Абрамович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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