Воробьева Мария Кузьминишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челюскин Сергей Леонтьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1970
Сын: Воробьев Владимир Леонтьевич
Отец ребёнка: не указан