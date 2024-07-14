Воробьева Мария Кузьминишна 1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьева Мария Кузьминишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челюскин Сергей Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1970

Сын: Воробьев Владимир Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

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