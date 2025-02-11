Вяргизов Григорий Афанасьев 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Вяргизов Григорий Афанасьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Варвара Матвеева1830 г.р.
Отец
Вяргизов Афанасий Тимофеев1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Вяргизов Афанасий Тимофеев

Мать: Варвара Матвеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Смерть
Неизвестно

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