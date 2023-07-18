Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Около 1828
Отец: Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Иванов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Дмитриевич
Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Веселова Евлампия Вениаминова Васильевна
Упоминание
1865
Исповедные росписи 1865 год: сословие военные. 37 лет. Незаконнорожденные дети: Василий Иванов 6 лет, Татьяна Вениаминова 3 года.
Смерть
Неизвестно