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Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1810 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1858

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Иванов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Дмитриевич

Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Веселова Евлампия Вениаминова Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Упоминание
1865
Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Исповедные росписи 1865 год: сословие военные. 37 лет. Незаконнорожденные дети: Василий Иванов 6 лет, Татьяна Вениаминова 3 года.
Смерть
Неизвестно
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