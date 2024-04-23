Ефросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

27.12.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1874

Муж: Ефрем Георгиевич

Рождение ребёнка
15.06.1876

Дочь: Марина Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1881

Сын: Емельян Петрович?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
27.12.1884

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