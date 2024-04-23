Ефросинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти27.12.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1874
Муж: Ефрем Георгиевич
Рождение ребёнка
15.06.1876
Дочь: Марина Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Георгиевич
Рождение ребёнка
03.08.1881
Сын: Емельян Петрович?
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.12.1884