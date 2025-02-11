(Лапина) Марина Захаровна 16.07.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лапина) Марина Захаровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 16.07.1888, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Агафья Константинова1858 г.р.
Отец
Бармаев / Лапин Билетн. Солдат В 1888 Захар Павлович31.01.1859 г.р.
Супруги
Бобкин-Сидоров Иван Уч Пмв Григорьевич16.07.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1888

Отец: Бармаев / Лапин Билетн. Солдат В 1888 Захар Павлович

Мать: Агафья Константинова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
19.10.1908

Муж: Бобкин-Сидоров Иван Уч Пмв Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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