Толстая (Скоропадская) Ульяна (Ульяна-Анастасия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Скоропадская) Ульяна (Ульяна-Анастасия) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1703

Дата смерти

13.03.1733

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1718

Муж: Толстой Пётр Петрович

Глухов, Сумська область
Рождение ребёнка
30.08.1719

Сын: Толстой Александр Петрович

Отец ребёнка: Толстой Пётр Петрович

Глухов, Сумська область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Толстой Пётр Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1722

Сын: Толстой Иван Петрович

Отец ребёнка: Толстой Пётр Петрович

Смерть
13.03.1733
Гамалиевка, Сумська область
Умерла от чахотки.

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