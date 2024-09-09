Толстая (Скоропадская) Ульяна (Ульяна-Анастасия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1703
Дата смерти13.03.1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1718
Рождение ребёнка
30.08.1719
Сын: Толстой Александр Петрович
Отец ребёнка: Толстой Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Салтыкова (Толстая) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Толстой Пётр Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Толстой Пётр Петрович
Смерть
13.03.1733
Гамалиевка, Сумська область
Умерла от чахотки.