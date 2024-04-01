Заливин Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заливин Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заливин Яков Васильев

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1832

Дочь: Елизавета Алексеева

Мать ребёнка: Заливина Фиона Тихонова

Рождение ребёнка
07.06.1837

Сын: Заливин Федор Алексеев

Мать ребёнка: Заливина Фиона Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заливина Фиона Тихонова

Смерть
Неизвестно
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