Заливин Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заливин Яков Васильев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1832
Дочь: Елизавета Алексеева
Мать ребёнка: Заливина Фиона Тихонова
Рождение ребёнка
07.06.1837
Мать ребёнка: Заливина Фиона Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заливина Фиона Тихонова
Смерть
Неизвестно