Лешина Дарья Леонтьева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Лешин Маркелл Фёдоров1833 г.р.
Дети
(Лешина) Евдокия Маркеллова23.02.1871 г.р.
(Лешина) Гликерия Маркеллова07.05.1873 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1871
Дочь: (Лешина) Евдокия Маркеллова
Отец ребёнка: Лешин Маркелл Фёдоров
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1873
Дочь: (Лешина) Гликерия Маркеллова
Отец ребёнка: Лешин Маркелл Фёдоров
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно