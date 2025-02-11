Лешина Дарья Леонтьева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешина Дарья Леонтьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Лешин Маркелл Фёдоров1833 г.р.
Дети
(Лешина) Евдокия Маркеллова23.02.1871 г.р.
(Лешина) Гликерия Маркеллова07.05.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешин Маркелл Фёдоров

Рождение ребёнка
23.02.1871

Дочь: (Лешина) Евдокия Маркеллова

Отец ребёнка: Лешин Маркелл Фёдоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.05.1873

Дочь: (Лешина) Гликерия Маркеллова

Отец ребёнка: Лешин Маркелл Фёдоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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