(Ванюрхина) Евлампия Михаилова
Место рождения
Дата рождения09.10.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1904 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов и законная жена Мария Аврамиева,оба православные
Крещение
10.10.1904 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Захария Прокопьев и той же деревни крестьянская жена Евфросиния Николаева
Смерть
Неизвестно