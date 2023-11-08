Полонянкина (Великанова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1919
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1952
Сын: Полонянкин Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Климентьевич
Рождение ребёнка
07.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Polonjnkin Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009