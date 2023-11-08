Полонянкина (Великанова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Великанова) Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1919

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1952

Сын: Полонянкин Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Климентьевич

Рождение ребёнка
07.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Климентьевич

Подгорное, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Polonjnkin Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Алексей Климентьевич

Смерть
2009
Подгорное, Чаинский муниципальный район, Томская область
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