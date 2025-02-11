Ледяев Потап Павлович
мужской, родился 1804, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьВасилиса1771 г.р.
ОтецПавел Евдокимов1774 г.р.
Дети
(Ледяева) Екатерина Потаповна1828 г.р.
(Ледяева) Мария Потапова1839 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Павел Евдокимов
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Ледяева) Екатерина Потаповна
Мать ребёнка: Ледяева Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Ледяева) Мария Потапова
Мать ребёнка: Ледяева Федосья Никитична
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ледяев Иван Потапов
Мать ребёнка: Ледяева Федосья Никитична
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно