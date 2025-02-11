Ледяев Потап Павлович 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Ледяев Потап Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1804, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Василиса1771 г.р.
Отец
Павел Евдокимов1774 г.р.
Дети
(Ледяева) Екатерина Потаповна1828 г.р.
(Ледяева) Мария Потапова1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Павел Евдокимов

Мать: Василиса

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Ледяева) Екатерина Потаповна

Мать ребёнка: Ледяева Федосья Никитична

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Ледяева) Мария Потапова

Мать ребёнка: Ледяева Федосья Никитична

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ледяев Иван Потапов

Мать ребёнка: Ледяева Федосья Никитична

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Смерть
Неизвестно

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