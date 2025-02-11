Агафья Ефимова 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Ефимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1836, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Елена1809 г.р.
Отец
Ефим Гордеев (Яков Гордеев)1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Ефим Гордеев (Яков Гордеев)

Мать: Елена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

53

Смерть
Неизвестно

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