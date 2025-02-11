Агафья Ефимова
женский, родилась 1836, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕлена1809 г.р.
ОтецЕфим Гордеев (Яков Гордеев)1808 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Ефим Гордеев (Яков Гордеев)
Мать: Елена
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно