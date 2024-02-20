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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Делиев Семен Петрович

Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Делиев Василий Петрович

Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Делиев Константин Петрович

Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Делиев Иван Петрович

Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Делиева) Матрена Петровна

Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Делиева) Мария Петровна

Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Делиев Константин Петрович

Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Делиева) Мелания Петровна

Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович

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