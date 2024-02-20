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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Делиев Константин Петрович
Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Делиев Иван Петрович
Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Делиева) Матрена Петровна
Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Делиева) Мария Петровна
Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Делиев Константин Петрович
Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Делиева) Мелания Петровна
Отец ребёнка: Делиев Петр Константинович