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Делиев Иван Петрович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1905

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Делиев Петр Константинович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Военная награда
06.04.1985
Дата рождения __.__.1905 Место рождения Донецкая обл., Старомлиновский р-н, с. Красная Поляна Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награжде... Показать все
Смерть
После 1985
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