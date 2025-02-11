(Дубаева) Прасковья Емельянова 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дубаева) Прасковья Емельянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1859, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 10.08.1872, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Акулина Семёнова1827 г.р.
Отец
Дубаев Емельян Михайлов1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Дубаев Емельян Михайлов

Мать: Акулина Семёнова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.08.1872
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Водянкой

Мы используем куки для улучшения работы сайта.