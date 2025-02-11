(Дубаева) Прасковья Емельянова
женский, родилась 1859, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 10.08.1872, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАкулина Семёнова1827 г.р.
ОтецДубаев Емельян Михайлов1828 г.р.
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Рождение
1859
Отец: Дубаев Емельян Михайлов
Мать: Акулина Семёнова
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.08.1872
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область