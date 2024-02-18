Володимеров Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1725
Дата смерти26.12.1779
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1725
Отец: Володимеров Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1750
Сын: Володимеров Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1755
Сын: Володимеров Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1758
Сын: Володимеров Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1761
Сын: Володимеров Егор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1763
Сын: Володимеров Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1766
Сын: Володимеров Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1767
Сын: Володимеров Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1768
Сын: Володимеров Ефим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.12.1779