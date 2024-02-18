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Володимеров Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1725

Дата смерти

26.12.1779

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1725

Отец: Володимеров Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1750

Сын: Володимеров Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1755

Сын: Володимеров Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1758

Сын: Володимеров Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1761

Сын: Володимеров Егор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1763

Сын: Володимеров Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1766

Сын: Володимеров Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1767

Сын: Володимеров Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1768

Сын: Володимеров Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.12.1779

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