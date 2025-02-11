Козина Ксения Петровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
(Козина) Татьяна Сидоровна01.01.1880 г.р.
(Козина) Александра (Наталья) Сидоровна02.04.1881 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1880
Дочь: (Козина) Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.04.1881
Дочь: (Козина) Александра (Наталья) Сидоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.09.1886
Дочь: (Козина) Пелагея Сидоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.12.1892
Дочь: (Козина) Анна Сидоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно