Козина Ксения Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Козина Ксения Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
(Козина) Татьяна Сидоровна01.01.1880 г.р.
(Козина) Александра (Наталья) Сидоровна02.04.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1880

Дочь: (Козина) Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: не указан

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.04.1881

Дочь: (Козина) Александра (Наталья) Сидоровна

Отец ребёнка: не указан

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.09.1886

Дочь: (Козина) Пелагея Сидоровна

Отец ребёнка: не указан

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.12.1892

Дочь: (Козина) Анна Сидоровна

Отец ребёнка: не указан

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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