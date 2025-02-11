Сюндюкова Параскева Петрова 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюкова Параскева Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1843

умерла Неизвестно

Супруги
Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев1835 г.р.
Дети
Баринова (Сюндюков) Параскева Самуиловна1867 г.р.
Сюндюков Маркелл1869 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Баринова (Сюндюков) Параскева Самуиловна

Отец ребёнка: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев

Рождение ребёнка
1869

Сын: Сюндюков Маркелл

Отец ребёнка: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев

Рождение ребёнка
10.01.1876

Сын: Сюндюков Кирилл Самуилов

Отец ребёнка: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сюндюков Ефим Самуилович

Отец ребёнка: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.