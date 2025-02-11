Сюндюкова Параскева Петрова
женский, родилась 1843
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Сюндюков Маркелл1869 г.р.Показать еще 2
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Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Баринова (Сюндюков) Параскева Самуиловна
Отец ребёнка: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Сюндюков Маркелл
Отец ребёнка: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев
Рождение ребёнка
10.01.1876
Отец ребёнка: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев
Смерть
Неизвестно