(Гадалина) Марья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Гадалин Василий Семенов
Мать: Гадалина Хавронья Ионова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.10.1865
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
После 1865