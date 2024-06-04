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(Гадалина) Марья Васильева

Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Гадалин Василий Семенов

Мать: Гадалина Хавронья Ионова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.10.1865

Муж: Шаповалов Илья Павлов

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
После 1865

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