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Слесарева Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Слесарев Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Слесарев Игнат Максимович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Слесарев Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Слесарев Игнат Максимович

Рождение ребёнка
20.08.1925

Дочь: Калюжная Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Слесарев Игнат Максимович

дер. Натальино, Ельнинский р-н
Рождение ребёнка
1929

Сын: Слесарев Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Слесарев Игнат Максимович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Слесарева Нина Игнатьевна

Отец ребёнка: Слесарев Игнат Максимович

Смерть
Неизвестно
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