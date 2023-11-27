Слесарева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Слесарев Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Слесарев Игнат Максимович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Слесарев Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Слесарев Игнат Максимович
Рождение ребёнка
20.08.1925
Дочь: Калюжная Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Слесарев Игнат Максимович
дер. Натальино, Ельнинский р-н
Рождение ребёнка
1929
Сын: Слесарев Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Слесарев Игнат Максимович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Слесарева Нина Игнатьевна
Отец ребёнка: Слесарев Игнат Максимович
Смерть
Неизвестно