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Куранов Василий Федорович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.01.1896 ст.

Дата смерти

08.11.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1896 ст.

Отец: Куранов Федор Алексеевич

Мать: Куранова Агриппина (Аграфена) Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Тихон Александрович Вереин и Матрона Михайловна Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 5 номер 5
Смерть
08.11.1896 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от коклюша в возрасте 10 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-22 файл 27 номер 59

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