Куранов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения13.01.1896 ст.
Дата смерти08.11.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1896 ст.
Восприемники: казаки Тихон Александрович Вереин и Матрона Михайловна Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 5 номер 5
Смерть
08.11.1896 ст.
Умер от коклюша в возрасте 10 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-22 файл 27 номер 59