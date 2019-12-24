Степкин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1927
Дата смерти24.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1949
Дочь: Абраменко (Степкина) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Степкина (Таланова) Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
04.03.1955
Мать ребёнка: Степкина (Таланова) Анастасия Антоновна
Смерть
24.12.2019