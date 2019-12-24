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Степкин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1927

Дата смерти

24.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927

Отец: Степкин Михаил Дмитриевич

Мать: Степкина (Разинкина) Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степкина (Таланова) Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
11.04.1949

Дочь: Абраменко (Степкина) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Степкина (Таланова) Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
04.03.1955

Сын: Степкин Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Степкина (Таланова) Анастасия Антоновна

Смерть
24.12.2019

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