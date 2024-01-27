Чепик Егор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1929
Дата смерти07.08.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чепик Пелагея Алексеевна
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
14.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чепик Пелагея Алексеевна
Смерть
07.08.1984