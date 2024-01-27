Чепик Егор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Егор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1929

Дата смерти

07.08.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепик Пелагея Алексеевна

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
14.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепик Пелагея Алексеевна

Смерть
07.08.1984
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