Анюшкин Яков
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Анюшкин Никита Яковлев1793 г.р.
Анюшкин Антон ЯковлевДо 1805 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: не указана
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1805
Мать ребёнка: не указана
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно