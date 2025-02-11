Анюшкин Яков Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Анюшкин Яков

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Анюшкин Никита Яковлев1793 г.р.
Анюшкин Антон ЯковлевДо 1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Анюшкин Никита Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Анюшкин Антон Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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