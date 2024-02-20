Замковой Георгий Игнатьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Замковой Игнат Иванович
Мать: Замковая Ксения Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1908
Дочь: Макарова (Замковая) Соломея Георгиевна
Мать ребёнка: Замковая Зиновия Артемьева
Смерть
Неизвестно