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Замковой Георгий Игнатьевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Замковой Игнат Иванович

Мать: Замковая Ксения Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замковая Зиновия Артемьева

Рождение ребёнка
30.07.1908

Дочь: Макарова (Замковая) Соломея Георгиевна

Мать ребёнка: Замковая Зиновия Артемьева

Смерть
Неизвестно

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