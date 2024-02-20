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Замковая Зиновия Артемьева

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замковой Георгий Игнатьевич

Рождение ребёнка
30.07.1908

Дочь: Макарова (Замковая) Соломея Георгиевна

Отец ребёнка: Замковой Георгий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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