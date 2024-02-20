Замковая Зиновия Артемьева
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1908
Дочь: Макарова (Замковая) Соломея Георгиевна
Отец ребёнка: Замковой Георгий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно