Саулькина Елена Ильина До 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Саулькина Елена Ильина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1858

умерла Неизвестно

Супруги
Саулькин Максим Тимофеев1834 г.р.
Дети
(Саулькина) Марфа Максимова29.06.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саулькин Максим Тимофеев

Рождение ребёнка
29.06.1876

Дочь: (Саулькина) Марфа Максимова

Отец ребёнка: Саулькин Максим Тимофеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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