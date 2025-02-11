Саулькина Елена Ильина
женский, родилась До 1858
умерла Неизвестно
Супруги
Саулькин Максим Тимофеев1834 г.р.
Дети
(Саулькина) Марфа Максимова29.06.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1876
Дочь: (Саулькина) Марфа Максимова
Отец ребёнка: Саулькин Максим Тимофеев
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно