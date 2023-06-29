Якоби Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якоби Елена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яркин Юрий Михайлович

Мать: Яркина Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якоби Константин Александрович

Рождение ребёнка
22.03.2012

Сын: Якоби Даниил Константинович

Отец ребёнка: Якоби Константин Александрович

Рождение ребёнка
23.10.2016

Сын: Якоби Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Якоби Константин Александрович

Рождение ребёнка
30.10.2020

Сын: Якоби Артемий Константинович

Отец ребёнка: Якоби Константин Александрович

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