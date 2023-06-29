Якоби Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яркин Юрий Михайлович
Мать: Яркина Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.2012
Сын: Якоби Даниил Константинович
Отец ребёнка: Якоби Константин Александрович
Рождение ребёнка
23.10.2016
Сын: Якоби Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Якоби Константин Александрович
Рождение ребёнка
30.10.2020
Сын: Якоби Артемий Константинович
Отец ребёнка: Якоби Константин Александрович