Евдокия Семёнова 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825

умерла Неизвестно

Супруги
Иван Никифоров1827 г.р.
Дети
Христина Иванова1849 г.р.
Алексей Иванов1850 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никифоров

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Христина Иванова

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ганин Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.