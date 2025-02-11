Евдокия Семёнова
женский, родилась 1825
умерла Неизвестно
Супруги
Иван Никифоров1827 г.р.
Дети
Христина Иванова1849 г.р.
Алексей Иванов1850 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Христина Иванова
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ганин Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно