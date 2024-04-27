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Василий Иванов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

25.01.1804

Дата смерти

16.05.1804

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
25.01.1804

Отец: Иван Никифоров

Мать: Анна Кондратьева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1804 25.01.1804 Бежецкого уезда 1й Присецкой Економической волости деревни Кладова у крестьянина Ивана Никифорова жена Анна Кондратова родила сына Василья, которой крещен того же месяца 26го числа ... Показать все
Смерть
16.05.1804
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1804 16.05.1804 Того же уезда волости и деревни у крестьянина Ивана Никифорова сын Василей 3х месяцов неизвестною болезнию, оный умерший погребен той же Казанской церкви священником Мартином Мартин... Показать все

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