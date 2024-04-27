Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения25.01.1804
Дата смерти16.05.1804
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1804
Отец: Иван Никифоров
Мать: Анна Кондратьева
МК-1804 25.01.1804 Бежецкого уезда 1й Присецкой Економической волости деревни Кладова у крестьянина Ивана Никифорова жена Анна Кондратова родила сына Василья, которой крещен того же месяца 26го числа ... Показать все
Смерть
16.05.1804
МК-1804 16.05.1804 Того же уезда волости и деревни у крестьянина Ивана Никифорова сын Василей 3х месяцов неизвестною болезнию, оный умерший погребен той же Казанской церкви священником Мартином Мартин... Показать все