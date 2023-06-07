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Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1871

Отец: Иван Федоров

Мать: Ульяна Кириллова

Смерть
Неизвестно
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