Кияшко Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кияшко Наталия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

нк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1979

Дочь: Павлович Евгения Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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