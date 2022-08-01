Кияшко Наталия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1979
Дочь: Павлович Евгения Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности