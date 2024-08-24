Зест Элен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Собо Алексио
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зест Метт
Отец ребёнка: Зест Джонни
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зест Шерил
Отец ребёнка: Зест Джонни
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зест Иви
Отец ребёнка: Зест Джонни
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зест Джонни
Смерть
Неизвестно