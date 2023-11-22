Коняшина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коняшина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Архипов Иван Матвеевич

Мать: не указана

Смерть
1918
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