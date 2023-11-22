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Коняшина Анна Ивановна
Коняшина Анна Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1879
Дата смерти
1918
Пол
Женский
Отец
Архипов Иван Матвеевич
1844 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Архипов Иван Матвеевич
Мать: не указана
Смерть
1918
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