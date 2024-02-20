Трандафилова (Делиева) Матрена Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трандафилова (Делиева) Матрена Варфоломеевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Мать: Делиева Акилина Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
03.11.1886

Муж: Трандафил Демосфен Лазаревич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно
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