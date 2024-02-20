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Делиева Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Варфоломеевна

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Трандафилова Матрена Варфоломеевна

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Евгения Варфоломеевна

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.01.1870

Сын: Делиев Харлампий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, м/к-1870г.,лист-203,зап-5
Рождение ребёнка
1873

Сын: Делиев Василий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1874

Сын: Делиев-Мл. Иван Варфоломеевич

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1876

Сын: Делиев Дмитрий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1878

Сын: Делиев Николай Варфоломеевич

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1879

Сын: Делиев Георгий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1881

Сын: Делиев Федор Варфоломеевич

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Константинова Любовь Варфоломеевна

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария Варфоломеевна

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1889

Сын: Делиев Илья Варфоломеевич

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1971

Сын: Делиев Иван Варфоломеевич

Отец ребёнка: Делиев Варфоломей Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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