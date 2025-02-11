Екатерина Михайловна
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Петр Савельевич1836 г.р.
Алексей Савельевич1842 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Петр Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Иванович Савватей / Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Алексей Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Иванович Савватей / Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Домна Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Иванович Савватей / Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Иванович Савватей / Савелий Иванович
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно