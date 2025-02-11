Екатерина Михайловна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Супруги
Савелий Иванович Савватей / Савелий Иванович1815 г.р.
Дети
Петр Савельевич1836 г.р.
Алексей Савельевич1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Иванович Савватей / Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Петр Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Иванович Савватей / Савелий Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Иванович Савватей / Савелий Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Домна Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Иванович Савватей / Савелий Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Иванович Савватей / Савелий Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Смерть
Неизвестно

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