Опарин Роман Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Бракосочетание
18.05.1909 ст.
Рождение ребёнка
16.06.1911 ст.
Мать ребёнка: Опарина (Соболева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1912 ст.
Сын: Опарин Александр Романович
Мать ребёнка: Опарина (Соболева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1914 ст.
Мать ребёнка: Опарина (Соболева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1917 ст.
Дочь: Опарина Ольга Романовна
Мать ребёнка: Опарина (Соболева) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно