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Опарин Роман Николаевич

Место рождения

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Опарин Николай Хрисанфович

Мать: Опарина Ксения Афанасьевна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.05.1909 ст.

Жена: Опарина (Соболева) Евдокия Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.06.1911 ст.

Сын: Опарин Иван Романович

Мать ребёнка: Опарина (Соболева) Евдокия Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.11.1912 ст.

Сын: Опарин Александр Романович

Мать ребёнка: Опарина (Соболева) Евдокия Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.07.1914 ст.

Сын: Опарин Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Опарина (Соболева) Евдокия Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.06.1917 ст.

Дочь: Опарина Ольга Романовна

Мать ребёнка: Опарина (Соболева) Евдокия Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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