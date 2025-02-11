Ардашев Петр Ефимович Около 1720 — найти родственников по фамилии на Familio

Ардашев Петр Ефимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1720

умер 10.05.1797, Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дети
(Ардашева) Анастасия ПетровнаОколо 1749 г.р.
Ардашев Никита ПетровичОколо 1754 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

РС Священнослужителей 1782 г.Слободской округи села Волчевского Троицкой церкви 1782 года мая дняГАРТ ф.3, оп.2, д.445Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/11208/132290Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/11208/132290Поп Петр Евфимиев Ардашев (62 года)

Работа или профессия
Между 1744 и 1782

пономарь с. Волчевское (1744 г.); поп с. Волчевское (1782 г.)

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: (Ардашева) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Ардашева (Ардашев) Прасковья Федоровна

Исповедные Ведомости . Волче-Троицкое 1754 г.(От С.Ш.)Анастасия (5 лет)

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Ардашев Никита Петрович

Мать ребёнка: Ардашева (Ардашев) Прасковья Федоровна

РС священнослужителей Вятской губернии за 1782 г.Слободской округи села Волчевского Троицкой церкви 1782 года мая дняПоп Евфимий Флоров сын Ардашев, вдовой 80 лет (в прошлой РС 1764 г.) - умре в 1780 году

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Ардашев Иона Петрович

Мать ребёнка: Ардашева (Ардашев) Прасковья Федоровна

РС Священнослужителей 1782 г.Слободской округи села Волчевского Троицкой церкви 1782 года мая дняГАРТ ф.3, оп.2, д.445Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/11208/132290Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/11208/132290Иона 7 лет - 25 лет

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Ардашев Захар Петрович

Мать ребёнка: Ардашева (Ардашев) Прасковья Федоровна

Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область

РС Священнослужителей Вятской губернии 1782 г. (л665) Сарапульской округи с. Гольян Крестовоздвиженской церкви 1782 г. 7 июня дьячек Захар Петрович Ардашев (21 год) Холост «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/11208/132290

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: (Ардашева) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Ардашева (Ардашев) Прасковья Федоровна

Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Смерть
10.05.1797
Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область

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