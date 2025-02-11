Ардашев Петр Ефимович
мужской, родился Около 1720
умер 10.05.1797, Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Дети
(Ардашева) Анастасия ПетровнаОколо 1749 г.р.
Ардашев Никита ПетровичОколо 1754 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Между 1744 и 1782
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: (Ардашева) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Ардашева (Ардашев) Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Ардашева (Ардашев) Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Ардашева (Ардашев) Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Ардашева (Ардашев) Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: (Ардашева) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Ардашева (Ардашев) Прасковья Федоровна
Смерть
10.05.1797
РС Священнослужителей 1782 г.Слободской округи села Волчевского Троицкой церкви 1782 года мая дняГАРТ ф.3, оп.2, д.445Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/11208/132290Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/11208/132290Поп Петр Евфимиев Ардашев (62 года)