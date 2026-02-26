Ефрейтор Офтаев Иван Данилов в Дорофеевке
мужской, родился ?.03.1858, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецОфтаев Данила Федорович Дорофеевка1829 г.р.
МатьОфтаева Евдокия Ларионова Дорофеевка1827 г.р.
Супруги
Евдокия ПавловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Павловна
Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно