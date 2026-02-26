Ефрейтор Офтаев Иван Данилов в Дорофеевке ?.03.1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефрейтор Офтаев Иван Данилов в Дорофеевке

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился ?.03.1858, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Офтаев Данила Федорович Дорофеевка1829 г.р.
Мать
Офтаева Евдокия Ларионова Дорофеевка1827 г.р.
Супруги
Евдокия ПавловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1858

Отец: Офтаев Данила Федорович Дорофеевка

Мать: Офтаева Евдокия Ларионова Дорофеевка

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Павловна

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

40

Смерть
Неизвестно

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