Дорожкина Матрена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорожкина Матрена Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Надежда Прохоровна

Отец ребёнка: Прохоров Прохор Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: галина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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