Палько (Кравченко) Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палько (Кравченко) Прасковья Филипповна

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Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1907

Дата смерти

24.11.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кравченко Филипп

Мать: Кравченко Мария

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.08.1932

Сын: Палько Павел Петрович

Отец ребёнка: Палько / Палий Петр Авраамович

Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Палько / Палий Петр Авраамович

село Ключёвка, Буртинского (Беляевского) района, Чкаловской (Оренбургской) области СССР (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Палько / Палий Петр Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Палько / Палий Петр Авраамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палько / Палий Петр Авраамович

Смерть
24.11.1969
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