Палько / Палий Петр Авраамович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения13.06.1903
Дата смерти18.12.1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1903
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.08.1932
Мать ребёнка: Палько Прасковья Филипповна
Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
село Ключёвка, Буртинского (Беляевского) района, Чкаловской (Оренбургской) области СССР (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1964
Похороны
Неизвестно
Актюбинск (Актобе), Казахстан