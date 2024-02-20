Палько / Палий Петр Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палько / Палий Петр Авраамович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

13.06.1903

Дата смерти

18.12.1964

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
13.06.1903

Отец: Палий Авраам Никифорович

Мать: Палiй Палий Софья Косьмина (Кузьминична)

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.08.1932

Сын: Палько Павел Петрович

Мать ребёнка: Палько Прасковья Филипповна

Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палько Прасковья Филипповна

село Ключёвка, Буртинского (Беляевского) района, Чкаловской (Оренбургской) области СССР (Россия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палько Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палько Прасковья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палько Прасковья Филипповна

Смерть
18.12.1964
Похороны
Неизвестно
Актюбинск (Актобе), Казахстан
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