Варвара Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Борис Абрамович
Мать: Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Дмитрий Фомич
Отец ребёнка: Фома Елизарович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Степан Фомич
Отец ребёнка: Фома Елизарович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Фомич
Отец ребёнка: Фома Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Елизарович
Смерть
Неизвестно