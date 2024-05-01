Варвара Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Борис Абрамович

Мать: Аграфена Петровна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Дмитрий Фомич

Отец ребёнка: Фома Елизарович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Степан Фомич

Отец ребёнка: Фома Елизарович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Фомич

Отец ребёнка: Фома Елизарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Елизарович

Смерть
Неизвестно
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