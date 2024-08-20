Качина Параскева Матфеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1881
Дочь: (Качина) Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)
Рождение ребёнка
24.03.1885
Дочь: (Качина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)
Рождение ребёнка
13.05.1888
Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)
Рождение ребёнка
07.03.1890
Дочь: (Качина) Дария Николаевна
Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)
Рождение ребёнка
02.04.1892
Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)
Рождение ребёнка
12.01.1894
Дочь: (Качина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)
Рождение ребёнка
06.03.1895
Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)
Смерть
Неизвестно