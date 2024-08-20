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Качина Параскева Матфеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)

Рождение ребёнка
13.01.1881

Дочь: (Качина) Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.03.1885

Дочь: (Качина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.05.1888

Сын: Качин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.03.1890

Дочь: (Качина) Дария Николаевна

Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.04.1892

Сын: Качин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.01.1894

Дочь: (Качина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.03.1895

Сын: Качин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Качин Николай Ефимович (Евфмиев)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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