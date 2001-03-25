Klistoff Stephen
Место рожденияSan Francisco, California
Дата рождения16.12.1926
Дата смерти25.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1926
San Francisco, California
Место жительства
Между 1935 и 1993
San Jose, CA
Место жительства
1980
Daly City, CA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ethel Mae E
Смерть
25.03.2001
San Jose, Santa Clara, California, United States of America