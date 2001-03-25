Klistoff Stephen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klistoff Stephen

Место рождения

San Francisco, California

Дата рождения

16.12.1926

Дата смерти

25.03.2001

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1926

Отец: Klistoff James Afanasi Theodore

Мать: Klistoff Pauline Paul

San Francisco, California
Место жительства
Между 1935 и 1993
San Jose, CA
Место жительства
1980
Daly City, CA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ethel Mae E

Смерть
25.03.2001
San Jose, Santa Clara, California, United States of America
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